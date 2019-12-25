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أخبار العالم

قابوس بخير.. السلطان يعزي الرئيس الجزائري في وفاة قايد صالح

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:30 م
السلطان قابوس
السلطان قابوس
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قسم الخارجي
ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان قابوس، عاهل البلاد، أرسل برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وفاة رئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح.

تأتي هذه البرقية مع انتشار أنباء عن تعرض السلطان قابوس لوعكة صحية شديدة، الأمر الذي تطور إلى ظهور شائعات عن وفاته، وهو ما كذبه الشعب العماني.

وكشف عمانيون عبر موقع التواصل "تويتر"، عن حقيقة الأنباء المتداولة بأنها شائعات - مجهولة المصدر- فيما تصدر وسم "قابوس_بخير"، واعتلى رأس قائمة التريند فى السلطنة على موقع "تويتر".

ورد مغردون عمانيون وخليجيون من الدول الشقيقة على شائعات وفاة عاهل البلاد السلطان قابوس عبر الهاشتاج متمنين له وافر الصحة، ويدرأون عنه الشائعات المطلقة.

وكان قابوس غادر فى أول ديسمبر الجاري إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية، حسبما أعلن ديوان البلاط السلطانى.
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