نجيب ساويرس يوجه رسالة مؤثرة للزعيم عادل إمام.. شاهد

شارك رجل الأعمال نجيب ساويرس جمهوره بصورة له مع الزعيم عادل إمام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وعلق نجيب ساويرس علي صورته مع الزعيم قائلا: "‏واحشنى وكل سنة وانت طيب وبخير وبتضحك على طول".



وانهالت عليه التعليقات من متابعيه علي الصورة وجاءت التعليقات بين "‏‎الناس المحترمة" و"‏‎أبو الصحاب ده طبعًا" و"‏‎ربنا يديم عليكوا الصداقه والضحكه الحلوه" و"‏‎الزعيم أسطورة لن تتكرر في السينما المصرية والعربية".



وانتهى الزعيم عادل إمام من تصوير المسلسل الرمضاني فلانتينو المقرر عرضه في رمضان المقبل من اخراج نجله رامي امام.



ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري ووفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.