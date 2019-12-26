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فى دقيقتين.. 5 نصائح للتخلص من التهاب الحلق بطريقة فعالة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:33 ص
نصائح للتخلص من ألتهاب
نصائح للتخلص من ألتهاب الحلق
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نهى هجرس
يعانى الكثير من الأشخاص من التهاب الحلق، وخاصة فى فصل الشتاء فهو يعد من الأمراض التى يمكن أن تصيب الأشخاص بشكل مستمر ولا يمكن التخلص منها بطريقة سريعة.

ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز النصائح التى تساعدك فى التخلص من التهاب الحلق فى وقت سريع وهى:-

- شرب الماء الدافئ مع الليمون بشكل يومى فى الصباح.

- تناول الخيار بشكل مستمر، فهو يحتوى على البوتاسيوم وفيتامين ج والماء الذى يساعد على تخفيف الالتهاب بشكل كبير.

- تناول الزنجبيل والكركم، فهما من أهم التوابل التى تعرف بامتصاص الالتهاب وتخفيف الآلام.

- يفضل استبدال الدهون غير المشبعة والدهون المشبعة بالصحة مثل الزيوت النباتية والزيوت القائمة على البذور، وذلك بدلًا من الحبوب المكررة مثل الأرز ، جرّب الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان الكامل.

- تناول سمك السلمون والمكسرات وبذور شيا كلها أطعمة أوميغا 3 كبيرة التى تمد الجسم بالطاقة التى يحتاجها وتساعد فى التخلص من الأمراض مثل التهاب الحلق.
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