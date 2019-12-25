الرئيس السيسي: الدولار مرشح لتراجع جديد بفضل تعافي الاقتصاد.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية نفذت الإصلاح الاقتصادي على مراحل، من خلال تطبيق خطة متكاملة لحل مشاكل كل قطاع على حدة
وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات بالفيوم، أن القطاعات مرتبطة بالجماهير تحد كبير ، ولا نستطيع اتخاذ إجراءات حادة تمس المواطنين.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن قطاع الكهرباء حيوي وحساس جدا علي الناس ومصانعها وحياتها اليومية وكذلك قطاع النقل، موضحا أن قطاع النقل يحتاج الي مليار دولار لكي نعالج المشاكل.
وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة المصرية أنجزت ملف الكهرباء وحاليا تعالج مشكلات قطاع النقل، لافتا إلى أن عندما نتقدم الدولة تنهض والبلد تشهد استقرار واستثمارات.
وأوضح الرئيس السيسي أن الدولار مرشح للتراجع بفضل تعافي الاقتصاد.
وشدد الرئيس السيسى على انه عندما يشهد الاقتصاد في تحسن وتعافي نشهد سياحة وزراعة وسياحة وفاتورة الاستيراد تقل، منوها إلى أن إنخفاض سعر الدولار يعكي قوة الاقتصاد المحلي.
وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات بالفيوم، أن القطاعات مرتبطة بالجماهير تحد كبير ، ولا نستطيع اتخاذ إجراءات حادة تمس المواطنين.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن قطاع الكهرباء حيوي وحساس جدا علي الناس ومصانعها وحياتها اليومية وكذلك قطاع النقل، موضحا أن قطاع النقل يحتاج الي مليار دولار لكي نعالج المشاكل.
وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة المصرية أنجزت ملف الكهرباء وحاليا تعالج مشكلات قطاع النقل، لافتا إلى أن عندما نتقدم الدولة تنهض والبلد تشهد استقرار واستثمارات.
وأوضح الرئيس السيسي أن الدولار مرشح للتراجع بفضل تعافي الاقتصاد.
وشدد الرئيس السيسى على انه عندما يشهد الاقتصاد في تحسن وتعافي نشهد سياحة وزراعة وسياحة وفاتورة الاستيراد تقل، منوها إلى أن إنخفاض سعر الدولار يعكي قوة الاقتصاد المحلي.