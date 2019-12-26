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فن

ايد شيران يحقق 6.5 مليون مشاهدة في ٣ أيام بكليب put it all on me

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:06 ص
ايد شيران
ايد شيران
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شروق ابراهيم
‎حقق كليب أغنية put it all on me للنجم البريطاني الجديدة نسب مشاهدة وصلت لـ ٦ ملايين ونصف مليون بعد مرور ٣ أيام على طرحه.

‎وشاركت إيد شيران في الغناء مواطنته المغنية إيلا ماي وقامت فكرة الكليب على تقديم لقطات خاصة بقصص حب لثنائيات من جميع أنحاء العالم بجنسيات مختلفة وأيضا مشاهد بين إيد شيران وزوجته شيري سيبورن.

وكشف مصدر من داخل فريق عمل فيلم جيمس بوند أن ايد شيران مرشح بقوة ليقوم بغناء الأغنية الدعائية للفيلم، خاصة أنه أعلن في 2017 أنه قام بتحضير عمل غنائي لسلسة الأفلام الشهيرة.

وقال المصدر بحسب ما جاء في صحيفة ذا صن البريطانية، إن ايلا ابنة دانيال كريج، بطل الفيلم، هي من رشحت لوالدها اسم ايد شيران وهو ما يزيد من فرصة المطرب البريطاني لغناء أغنية فيلم جيمس بوند لان "كريج" يشارك أيضا في إنتاج الفيلم.
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