مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 -12 -2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 26 - 12 -2019 العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات العالمية والعربية حيث يرصد موقع "صدى البلد"، مواعيد تلك المباريات.
مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى
توتنهام هوتسبير X برايتون - 2:30 ظهرا - beIN SPORT HD 2
إيفرتون X بيرنلى- 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 4
أستون فيلا X نورويتش سيتى - 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 6
كريستال بالاس X وست هام يونايتد - 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 5
تشيلسى X ساوثهامبتون 5:00 - beIN SPORT HD 2
بورنموث X آرسنال - 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 1
شيفيلد يونايتد X واتفورد - 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 3
مانشستر يونايتد X نيوكاسل يونايتد - 7:30 مساء - beIN SPORT HD 2
ليفربول X ليستر سيتي - 10 مساء - beIN SPORT HD
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مواعيد مباريات الدورى السعودى
الرائد X العدالة - 4:55 عصرا - KSA SPORT
الحزم X الهلال - 6:50 مساء - KSA SPORT