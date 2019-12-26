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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 -12 -2019 والقنوات الناقلة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:15 ص
فريق تشيلسى
فريق تشيلسى
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الخميس 26 - 12 -2019 العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات العالمية والعربية حيث يرصد موقع "صدى البلد"، مواعيد تلك المباريات.

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى

توتنهام هوتسبير X برايتون - 2:30 ظهرا - beIN SPORT HD 2

إيفرتون X بيرنلى- 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 4

أستون فيلا X نورويتش سيتى - 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 6

كريستال بالاس X وست هام يونايتد - 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 5

تشيلسى X ساوثهامبتون 5:00 - beIN SPORT HD 2

بورنموث X آرسنال - 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 1

شيفيلد يونايتد X واتفورد - 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 3

مانشستر يونايتد X نيوكاسل يونايتد - 7:30 مساء - beIN SPORT HD 2

ليفربول X ليستر سيتي - 10 مساء - beIN SPORT HD 
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مواعيد مباريات الدورى السعودى 

الرائد X العدالة - 4:55 عصرا - KSA SPORT

الحزم X الهلال - 6:50 مساء - KSA SPORT
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