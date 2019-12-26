مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 -12 -2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 26 - 12 -2019 العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات العالمية والعربية حيث يرصد موقع "صدى البلد"، مواعيد تلك المباريات.





مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى





توتنهام هوتسبير X برايتون - 2:30 ظهرا - beIN SPORT HD 2





إيفرتون X بيرنلى- 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 4





أستون فيلا X نورويتش سيتى - 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 6





كريستال بالاس X وست هام يونايتد - 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 5





تشيلسى X ساوثهامبتون 5:00 - beIN SPORT HD 2





بورنموث X آرسنال - 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 1





شيفيلد يونايتد X واتفورد - 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 3





مانشستر يونايتد X نيوكاسل يونايتد - 7:30 مساء - beIN SPORT HD 2





ليفربول X ليستر سيتي - 10 مساء - beIN SPORT HD

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