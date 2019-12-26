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فن

في عيد ميلاد فادية عبد الغني.. شاهد ابنتها المحجبة صورة طبق الأصل

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
فادية عبد الغني
فادية عبد الغني
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سعيد فراج
يحل اليوم الخميس 26 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة فادية عبد الغنى التى تزوجت وهي طالبة بالمرحلة الثانوية من رجل الأعمال فريد عبد الغني مصطفى، وأكملت تعليمها بعد الزواج حتى حصلت على ليسانس الحقوق، ثم تفرغت لحياتها الزوجية وتربية ابنتها. 

قبل عامين، تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا لـ سارة فريد الابنة الوحيدة للفنانة فادية عبد الغني، وانتشرت تلك الصورة بشكل مكثف.

وظهرت سارة بشبه كبير لوالدتها (فادية عبد الغني) وكأنها صورة طبق الأصل منها، وكانت مرتدية الحجاب في تلك الصورة، وظهرت معها ابنتها في بعض الصور.

يذكر أن آخر أعمال فادية عبد الغني، الفنية كانت مشاركتها في مسلسل «هربانة منها» رمضان 2017، من تأليف خالد جلال، وإخراج معتز التوني، ومن بطولة ياسمين عبد العزيز، وحسن حسني، وصلاح عبد الله.
في عيد ميلاد فادية عبد الغني.. شاهد ابنتها المحجبة صورة طبق الأصل
في عيد ميلاد فادية عبد الغني.. شاهد ابنتها المحجبة صورة طبق الأصل
في عيد ميلاد فادية عبد الغني.. شاهد ابنتها المحجبة صورة طبق الأصل
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