AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أرادوا الاحتفال بـ عيد الميلاد.. مصرع 100 شخص غرقا في بنين

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:54 ص
مصرع 100 شخص غرقا
مصرع 100 شخص غرقا في بنين
Advertisements
وكالات
لقي ما لا يقل عن 100 شخص مصرعهم وفقد آخرون جراء غرق قارب على متنه مواطنين من جمهورية بنين كانوا قادمين من نيجيريا لحضور قداسات أعياد الميلاد في بلادهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء، أن أزيد من 100 مسيحي من بنين يعيشون بمدينة لاجوس النيجيرية أبحروا السبت الماضي لحضور القداسات الدينية السنوية في كنيستي "شيروبيم وسيرافيم"، في بلدة "سو- فا" على ضفاف بحيرة نوكوي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القارب غرق بعد دخوله المياه الإقليمية لجمهورية بنين فيما لم تتم معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب على وجه التحديد.

وأضافت أنه قد تم انتشال 100 جثة حتى الآن فيما تشير التقارير إلى أن القارب غرق بسبب الحمولة الزائدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطران أسوان يتفقد أعمال إنشاء كنيستي الشهيد أبي سيفين والقديسة دميانة .. صور

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل فريد الأطرش | لماذا رفضت شادية الزواج منه؟

أرادوا الاحتفال بـ عيد الميلاد.. مصرع 100 شخص غرقا في بنين

أنا أهلاوية بس بحب الزمالك.. تعليقات مثيرة لـ منى فاروق

محدش خلف غيرك.. جمهور هبة مجدي يشن هجوما عليها بسبب ابنتها.. صور

باسم مرسي: كهربا سعيد في الأهلي ويكشف سر هروبه من الزمالك

بعد التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محمد صلاح يصطدم بـ ليستر سيتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة الحمراء.. زوجة خالد سليم بإطلالة رومانسية معه

ماحدش فاهم حاجة.. شاهد رجل على أرجوحة يحير العالم: ظهره للكاميرا أم وجهه؟

هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019