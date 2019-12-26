أرادوا الاحتفال بـ عيد الميلاد.. مصرع 100 شخص غرقا في بنين

لقي ما لا يقل عن 100 شخص مصرعهم وفقد آخرون جراء غرق قارب على متنه مواطنين من جمهورية بنين كانوا قادمين من نيجيريا لحضور قداسات أعياد الميلاد في بلادهم.



وذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء، أن أزيد من 100 مسيحي من بنين يعيشون بمدينة لاجوس النيجيرية أبحروا السبت الماضي لحضور القداسات الدينية السنوية في كنيستي "شيروبيم وسيرافيم"، في بلدة "سو- فا" على ضفاف بحيرة نوكوي.



وأوضحت المصادر ذاتها أن القارب غرق بعد دخوله المياه الإقليمية لجمهورية بنين فيما لم تتم معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب على وجه التحديد.



وأضافت أنه قد تم انتشال 100 جثة حتى الآن فيما تشير التقارير إلى أن القارب غرق بسبب الحمولة الزائدة.