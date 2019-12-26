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أخبار العالم

قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق النار على الحدود الهندية الباكستانية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:22 ص
قتلى وجرحى في تبادل
قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق النار على الحدود الهندية الباكستا
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دعاء أبوهشيمة
قتل جنود باكستانيون وهنود، اليوم، الخميس، في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين الجانبين.

وأعلن جهاز العلاقات العامة التابع للجيش الباكستاني أن جنديين تابعين له قتلا وجرح آخر في قصف هندي عبر خط السيطرة الفاصل بين الجانبين، مضيفا أن الجيش الباكستاني قتل ثلاثة جنود هنود خلال الرد على إطلاق النار، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفي غضون ذلك ذكرت محطة "تايمز ناو" التلفزيونية الهندية، أن جنديا هنديا ومدنيا قتلا في قصف باكستاني عبر الحدود، مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا وتضررت عشرة منازل جراء القصف الباكستاني.

وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن بدء إطلاق النار.

واشتعلت الأزمة بين الهند وباكستان منذ إعلان الهند إلغاء استقلال إقليم جامو كشمير وسيطرتها عليه، الأمر الذي أوجد ردود فعل دولية.
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