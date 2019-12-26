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رياضة

آدم.. شيكابالا يرزق بمولوده الأول

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:22 ص
صدى البلد
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نور عادل
تلقى محمود عبدالرازق شيكابالا، نبأ سارا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حيث رزق بمولوده الأول "آدم" من زوجته سارة.

وكان شيكابالا أعلن عن زواجه من لـ سارة يوم 19 أغسطس من عام 2018 الماضي في أحد مساجد التجمع الخامس.

وعلى جانب آخر يستعد نادي الزمالك لمواجهة منافسه زيسكو الزامبي يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب شيكابالا عن مواجهة الزمالك وزيسكو بداعي الإصابة، حيث يعاني من حصوة في الكلى ويعالج منها خلال الفترة الأخيرة.

وشهد المران الأول لنادي الزمالك أمس في زامبيا حادثا مؤسفا حيث فقدت بعثة فريق الكرة بالزمالك، أحذية اللاعبين وبعض الحقائب، أثناء رحلتها لزامبيا.

وحرر هاني زادة رئيس بعثة الفريق، محضرا باختفاء بعض حقائب الفريق عقب الوصول لزامبيا، لاسترجاعها قبل مران اليوم الخميس.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فقط، وذلك بخسارته من مازيمبي وفوزه على فريق أول أغسطس الأنجولي.
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