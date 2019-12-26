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رياضة

10 آلاف مشجع.. الأهلي يفتح باب حجز تذاكر مباراة بلاتنيوم عبر تطبيق تذكرتي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:42 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفذي للأهلي فتح باب حجز تذاكر مباراة الفريق الأول للكرة أمام بلاتنيوم بطل زبمبابوي المقرر لها السبت المقبل.

وقال محمد مرجان اليوم الخميس إنه تم فتح باب حجز تذاكر المباراة المقرر إقامتها باستاد السلام عبر تطبيق تذكرتي.

وأضاف أن النادي حصل علي موافقة أمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباريات دوري أبطال أفريقيا وخمس آلاف لمباريات الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع بلاتنيوم الزيمبابوي السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق الأحمر بإستاد مختار التتش مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة بلاتنيوم بطل زيمبابوي المقرر لها بعد غد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.
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