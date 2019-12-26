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فن

فيفى عبده تستعرض جمالها عبر إنستجرام.. ومتابعون: ما بتكبريش أبدا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:05 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة فيفى عبده صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام .

و ظهرت فيفى عبده بفستان اسود اللون يبرز جمالها و اعتمدت على المكياج الثقيل لابراز الاطلالة .

و نالت الصورة اعجاب كبير من متابعيها و جاءت ابرز التعليقات : خمسة امواااة , قمررر يا فوفت , ما بتكبريش ابدا .

يُذكر أن أحدث أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته بجانب كل من، حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
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