تشكيل ليفربول وليستر سيتي المتوقع قبل قمة البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ برندان رودريجيز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، المباراة بتشكيل كالتالي:

يصطدم فريق ليفربول الإنجليزي بمنافسه ليستر سيتي اليوم، الخميس، فى تمام الساعة العاشرة مساءً باستاد ووكرز معقل فريق ليستر، وذلك في إطار الأسبوع التاسع عشر من عمر الدوري الإنجليزي.ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول المباراة، بتشكيل يضم كلا من:حراسة المرمى: أليسون بيكرالدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسونالوسط: هندرسون - فينالدوم - كيتاالهجوم: محمد صلاح - ماني - فيرمينوحراسة المرمى: شمايكلالدفاع: بيريرا - إيفانز - سويونكو - بن تشيلويلالوسط: نديدي - تيليمانس- ماديسونالهجوم: جراي - ألبرايتون - فارديوتذاع المباراة بين ليستر سيتي وليفربول عبر قناة "بين ان سبورت 2" الحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي.