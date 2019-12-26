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رياضة

تشكيل ليفربول وليستر سيتي المتوقع قبل قمة البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:06 م
ليستر سيتي وليفربول
ليستر سيتي وليفربول
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عبدالله هشام
يصطدم فريق ليفربول الإنجليزي بمنافسه ليستر سيتي اليوم، الخميس، فى تمام الساعة العاشرة مساءً باستاد ووكرز معقل فريق ليستر، وذلك في إطار الأسبوع التاسع عشر من عمر الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول المباراة، بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون

الوسط: هندرسون - فينالدوم - كيتا

الهجوم: محمد صلاح - ماني - فيرمينو

ومن المتوقع أن يبدأ برندان رودريجيز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شمايكل

الدفاع: بيريرا - إيفانز - سويونكو - بن تشيلويل

الوسط: نديدي - تيليمانس- ماديسون

الهجوم: جراي - ألبرايتون - فاردي

وتذاع المباراة بين ليستر سيتي وليفربول عبر قناة "بين ان سبورت 2" الحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي.
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