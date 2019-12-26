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أخبار العالم

مخالفات خطيرة في انتخابات الليكود الإسرائيلي | تفاصيل

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:42 م
مخالفات خطيرة في
مخالفات خطيرة في انتخابات الليكود
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سمر صالح
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية مساء اليوم الخميس عن وجود مخالفات خطيرة في الانتخابات التمهيدية لقيادة حزب الليكود.

وأوضحت الصحيفة العبرية، حدوث مخالفات كبيرة، في مقر "ساعر"، في الانتخابات التمهيدية لقيادة الليكود، حيث منع بعض المراقبين من الدخول للمراكز.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الناخبين عادوا إلى بيتوهم بسبب تأخير افتتاح بعض مراكز الإقتراع.

ولأول مرة منذ خمس سنوات، تجري اليوم انتخابات داخلية لرئاسة حزب الليكود، وسط تنافس حاد بين زعيم الحزب الحالي بينامين نتنياهو، وعضو الكنيست جدعون ساعر.

وقال موقع "والاه" العبري، إن الانتخابات الداخلية بحزب الليكود، ستبدأ الساعة التاسعة من صباح اليوم، لانتخاب رئيسا جديدا للحزب.

وبحسب الموقع العبري، سيشارك بهذه الانتخابات حوالي 116 ألف من أعضاء الحزب، من أصحاب حق الاقتراع، خلال 106 صندوق اقتراع، موزعة على جميع أنحاء البلاد.

وأضاف الموقع، أن عضو الكنيست جدعون ساعر، يتنافس أمام رئيس الحزب نتنياهو، على رئاسة الحزب، مؤكدا أن ساعر سيحصل فقط نسبة 25% من أصوات الناخبين.

ولفت الموقع العبري، الى أن احتمالات فوز ساعر برئاسة حزب الليكود ضعيفة، وأن نتنياهو هو صاحب الحظ الأوفر بهذه الانتخابات، مشيرا الى أن نتائج الانتخابات ستعلن غدا الجمعة.
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