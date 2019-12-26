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أخبار العالم

روسيا تعارض التدخل الخارجي في ليبيا.. وترحب بالجهود الهادفة لحل الأزمة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:01 م
ليبيا
ليبيا
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نورهان خفاجي
أعلنت روسيا أن تدخل طرف ثالث في الشأن الليبي لن يساعد في إيجاد حل للأزمة في هذا البلد، وأعربت عن ترحيبها بالجهود التي تهدف إلى مساعدة الليبيين في التوصل لحل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف - في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ - "الوضع في ليبيا يثير قلقا عاما بما في ذلك قلقنا"، مشيرا إلى أن "روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن، ووقف إراقة الدماء هناك".

وتعليقا على عزم تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، قال بيسكوف: "نعتبر أن أي تدخل لدول أخرى في الوضع الليبي لن يساعد في التوصل لتسوية، لكن نرحب بأي محاولات من شأنها المساهمة في التوصل لحل ومساعدة أطراف الصراع للخروج من الأزمة".

وحول ما إذا كان يتواجد روس يقاتلون في ليبيا، قال المتحدث باسم الكرملين: "بشكل عام أصبحت الأراضي الليبية ملاذا للمرتزقة من عدد كبير من البلدان، والعناصر الإرهابية" ، موضحا أن ما تمر به ليبيا الآن هو "نتيجة للتدخلات المعروفة جيدا من دول معروفة لتدمير الدولة الليبية".
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