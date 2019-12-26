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أخبار العالم

براتب 2000 دولار.. فصائل سورية موالية لتركيا تجند عناصر للقتال في ليبيا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:51 م
الجيش التركي في سوريا
الجيش التركي في سوريا
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أحمد محرم
علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل الموالية لتركيا في سوريا افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا.

وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” بأنه افتتحت في منطقة عفرين شمال حلب 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا، حيث افتتح مكتب تحت إشراف “فرقة الحمزات” في مبنى الأسايش سابقًا، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقًا تحت إشراف “الجبهة الشامية”، كما افتتح “لواء المعتصم” مكتبًا في قرية قيبارية، وفي حي المحمودية مكتبًا آخر تحت إشراف “لواء الشامل”.

ورصد المرصد السوري أن عشرات الأشخاص يقصدون تلك المراكز، للالتحاق بالمعارك في ليبيا للعمل تحت الحماية التركية هناك.

وأكدت مصادر أن الفصائل الموالية لتركيا، تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية وتقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهريًا، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة.

فيما أكدت مصادر أخرى أن مقاتلين اثتين لقيا حتفهما قبل أيام في ليبيا، وهم من مهجري دمشق ومنتسبي الفصائل الموالية لتركيا.
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