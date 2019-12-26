في عيد ميلاد فادية عبد الغني .. تعرف على عمرها الحقيقي وسبب طلاقها

تحتفل اليوم الفنانة فادية عبد الغنى بعيد ميلادها الـ 58 و قدمت فادية عبد الغنى عددا من الأعمال الناجحة، منها: "المال والبنون، نصف ربيع الآخر، التوأم، الوتد، عائلة الحاج متولي، العمة نور، العصيان".



تزوجت أثناء دراستها في مرحلة الثانوية العامة من رجل الأعمال فريد عبد الغني مصطفى، وأكملت تعليمها بعد الزواج حتى حصلت على ليسانس حقوق، وأنجبت سارة ومحمد.



اتُهم زوجها في عام ٢٠٠٦، في قضية نصب على صاحب معرض سيارات، وإصدار شيك بدون رصيد، لتفضل فادية الانفصال عنه، بعدما ألقى القبض عليه.



وقالت الفنانة فادية عبدالغني في إحدى اللقاءات التلفزيونية إنها رفضت الدور الذي عُرض عليها في فيلم "معالي الوزير" مع الفنان الراحل أحمد زكي والذي قدمته الفنانة لبلبة بسبب أحد المشاهد وكان مشهد "حلم"، موضحة أنها لم تجد في المشهد المرفوض أي شيء أخلاقي وحاولت قبل قرارها تغييره أو إلغائه إلا أن صناع العمل رفضوا ذلك وتمسكوا بالمشهد.



