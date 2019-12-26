هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى ؟ دار الافتاء تجيب

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يؤدي العمرة عن غيره يشترط أن يكون أداها عن نفسه أولًا.



وأضاف " الورداني" فى إجابته عن سؤال ورد إليه تقول صاحبته ( أيهما أفضل أن أعتمر وأهب مثل ثواب العمرة لقريب متوفى أم الاعتمار عن نفسي ثم عمرة منفصلة للمتوفى ؟)، أنه إذا أردتِ ان تعتمري عن والديكِ فهذا جائز ولكن إذا كانا متوفيين ولم يؤديا العمرة من قبل، أما إذا كانا أديا العمرة فالأفضل أن تؤدي العمرة عن نفسكِ وتهبي مثل ثوابها لوالديكِ وسيكون هذا فى ميزان حسناتك.



وأشار إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه.



حكم أداء العمرة عن الغير

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يعتمر عن غيره من الأحياء، بشرط أن يكون الغير مريضًا بمرض يجعله عاجزًا عن الاعتمار والذهاب إلى الأراضي المقدسة.



وأضاف«عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز أن أعتمر عن شخص حي؟ أن العمرة جائزة وكذلك الحج.



هل يجوز تكرار العمرة عن الميت؟

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه لا مانع شرعًا من تكرار الحج أو العمرة عن المتوفَّى، ولكن بشرط أن يكون الحاجُّ أو المُعتمر قد أدى النُّسُك عن نفسه قبل ذلك.



حكم أداء العمرة عن المتوفى

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه لا مانع شرعًا من أداء العمرة أو الحج عن المتوفين، مشيرًا إلى أنه لا حرج من تكرارها كذلك عن المتوفى.



وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل يجوز أداء عمرة عن والدى المتوفى أثناء حجى؟»، أنه يجوز أن تؤدى عمرة عن المتوفى طالما إنكِ أعتمرتي عن نفسك أولًا من قبل، كذلك يجوز أن تؤدى عمرة عن الغير بين العمرة والحج كما تشائين.



وأشار إلى أنه يجوز أداء العمرة بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضًا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.