AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبد الله مشرف يكشف أسباب ابتعاده عن الأعمال الفنية مؤخرا.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:09 م
الفنان عبد الله مشرف
الفنان عبد الله مشرف
Advertisements
قسم التوك شو
تحدث الفنان عبد الله مشرف، عن اسباب ابتعاده عن ساحة الأعمال الفنية في الفترة الاخيرة.

وقال عبد الله مشرف إن ابتعاده عن الساحة راجع إلى سيطرة التكنولوجيا على المشهد وتراجع شعبية السينما والتلفزيون في الوقت الحالي.

وأضاف الفنان عبد الله مشر خلال حواره لـ برنامج «حديث المساء» الذي يذاع على شاشة «ام بي سي مصر»، إن بدايته الفنية منذ أن كان في عمر الـ 8 سنوات ، موضحا أنه كان يؤلف القصص منذ صغره ويقلد الممثلين المفضلين له في البيت مع اخواته.

وأشار عبد مشرف، إلي أنه كان يستطيع تقليد صوت تمثيل الفنانين، حتى يظن اخوته ان صوته هو صوت الممثل الحقيقي الذي يقوم بدوره.

ولفت مشرف، إلي أنه كان من بيت يحب الفن، موضحا أنه حصل علي مجموع قليل في الثانوية العامة ، ولكنه قابل زميل له دعاه لحضور حفل فني، وكانت تلك الحفل بمثابة انطلاقة له نحو الفن.

وتابع مشرف، أنة بالصدفة في طريقة وجد لافتة تعلن عن اختبارات معهد التمثيل، موضحا أنه في اليوم التالي قام بأداء الاختبارات والتحق بالمسرح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاش هنا يوثق تحول حسن البارودي من بائع طرابيش لـ شيخ الفنانين.. وكواليس وصوله لـ العالمية قبل عمر الشريف.. وأسرار خطاب تسبب في وفاته وعدم تنفيذه وصايا سعد زغلول

نشرة الفن.. أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة حسن حسني.. وميرفت أمين تحتفل بعيد ميلادها

50 صورة | تشييع جثمان الفنان محمد خيرى من مسجد السيدة نفيسة

خلال 2019.. نبيل الحلفاوي ومحمد هنيدي وصلاح عبد الله الأكثر تداولا على تويتر

ماكيير النجوم تامر دهب يتعرض لـ حادث مروع .. تفاصيل

بعد شائعات وفاته .. نقابة الممثلين تكرم حسن حسنى الأربعاء المقبل

ترشيحاتنا

صدمة للأبيض.. غياب نجم الزمالك عن لقاء زيسكو

بعد رفض التدخل الأجنبي.. بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي أزمة ليبيا

سحر عبدالحق: منتخب النسائية استفاد خبرات دولية من دورة شمال أفريقيا

في عيد ميلاد فادية عبد الغني .. تعرف على عمرها الحقيقي وسبب طلاقها

امتياز هيرال حكما لموقعة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا

بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة مبكية من طفل إلى والدته المتوفاة بمناسبة الكريسماس.. شاهد

بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور