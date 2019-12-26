عبد الله مشرف يكشف أسباب ابتعاده عن الأعمال الفنية مؤخرا.. فيديو

تحدث الفنان عبد الله مشرف، عن اسباب ابتعاده عن ساحة الأعمال الفنية في الفترة الاخيرة.



وقال عبد الله مشرف إن ابتعاده عن الساحة راجع إلى سيطرة التكنولوجيا على المشهد وتراجع شعبية السينما والتلفزيون في الوقت الحالي.



وأضاف الفنان عبد الله مشر خلال حواره لـ برنامج «حديث المساء» الذي يذاع على شاشة «ام بي سي مصر»، إن بدايته الفنية منذ أن كان في عمر الـ 8 سنوات ، موضحا أنه كان يؤلف القصص منذ صغره ويقلد الممثلين المفضلين له في البيت مع اخواته.



وأشار عبد مشرف، إلي أنه كان يستطيع تقليد صوت تمثيل الفنانين، حتى يظن اخوته ان صوته هو صوت الممثل الحقيقي الذي يقوم بدوره.



ولفت مشرف، إلي أنه كان من بيت يحب الفن، موضحا أنه حصل علي مجموع قليل في الثانوية العامة ، ولكنه قابل زميل له دعاه لحضور حفل فني، وكانت تلك الحفل بمثابة انطلاقة له نحو الفن.



وتابع مشرف، أنة بالصدفة في طريقة وجد لافتة تعلن عن اختبارات معهد التمثيل، موضحا أنه في اليوم التالي قام بأداء الاختبارات والتحق بالمسرح.