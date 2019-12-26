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عبد الله مشرف يروي كواليس فترة تجنيده بالجيش إبان حرب أكتوبر.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:38 م
عبد الله مشرف
عبد الله مشرف
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هاني حسين
قال الفنان عبد الله مشرف، إنه لم يشارك في أي عمل أثناء فترة الدراسة بمعهد الفنون المسرحية، حتى تخرج في عام 1968.

وأضاف عبد الله مشرف في حواره ببرنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" بعد التخرج من المعهد التحقت بالجيش واستمررت به 6 سنوات وكنت أحصل على 17 جنيها في الشهر لأننا كنا نمر بفترة نكسة 67".

وتابع مشرف:" قام الرئيس الراحل أنور السادات بترقيتي إلى رتبة ضابط والتحقت بكتيبة في أسوان، وفي عام 1973 كانت حرب اكتوبر المجيدة وعقب تحقيق النصر خرجت من الجيش في 1974".

وأشار إلي أنه كان يستطيع تقليد أصوات الفنانين، مضيفا أنه كان من بيت يحب الفن، موضحا أنه حصل علي مجموع قليل في الثانوية العامة ، ولكنه قابل زميلا له دعاه لحضور حفل فني، وكانت تلك الحفلة بمثابة انطلاقة له نحو الفن.

وتابع مشرف، أنه بالصدفة وهو في طريقه وجد لافتة تعلن عن اختبارات معهد التمثيل، وفي اليوم التالي قام بأداء الاختبارات والتحق بالمسرح.
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