عبد الله مشرف: اعتذرت عن المشاركة في فيلم مع عادل إمام لهذا السبب.. فيديو

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هاني حسين



وأضاف مشرف في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" اشتغلت مع عادل إمام وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف، وفي بداية مشواري الفني كان نور الشريف نجم كبير وله أعمال فنية كثيرة ".



وتابع :" عادل إمام طلبني للعمل معه فيلم بخيت وعديلة ولكني اعتذرت عن المشاركة لأنني كنت ملتزم بتصوير مسلسل ونيس مع الفنان محمد صبحي واعتذرت للفنان عادل إمام بنفسي وقال ليس « يا خسارة يا عبد الله كنت عايزك معايا»".



وأشار



ولفت إلي أنه كان من بيت يحب الفن، موضحا أنه حصل علي مجموع قليل في الثانوية العامة ، ولكنه قابل زميل له دعاه لحضور حفل فني، وكانت تلك الحفل بمثابة انطلاقة له نحو الفن.



وتابع أنه بالصدفة في طريقه وجد لافتة تعلن عن اختبارات معهد التمثيل، موضحا أنه في اليوم التالي قام بأداء الاختبارات والتحق بالمسرح. قال الفنان عبد الله مشرف ، إنه عمل مع جميع النجوم والفنانين الكبار في السينما والتليفزيون، مضيفا:" اشتغلت مع هاني رمزي ومحمد هنيدي وأحمد آدم وكانوا يعملون معي في أعمال فنية ومسرحية قبل أن يصبحوا نجوم كبار".وأضاف مشرف في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" اشتغلت مع عادل إمام وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف، وفي بداية مشواري الفني كان نور الشريف نجم كبير وله أعمال فنية كثيرة ".وتابع :" عادل إمام طلبني للعمل معه فيلم بخيت وعديلة ولكني اعتذرت عن المشاركة لأنني كنت ملتزم بتصوير مسلسل ونيس مع الفنان محمد صبحي واعتذرت للفنان عادل إمام بنفسي وقال ليس « يا خسارة يا عبد الله كنت عايزك معايا»".وأشار عبد الله مشرف ، إلي أنه كان يستطيع تقليد صوت تمثيل الفنانين، حتى يظن اخوته ان صوته هو صوت الممثل الحقيقي الذي يقوم بدوره.ولفت إلي أنه كان من بيت يحب الفن، موضحا أنه حصل علي مجموع قليل في الثانوية العامة ، ولكنه قابل زميل له دعاه لحضور حفل فني، وكانت تلك الحفل بمثابة انطلاقة له نحو الفن.وتابع أنه بالصدفة في طريقه وجد لافتة تعلن عن اختبارات معهد التمثيل، موضحا أنه في اليوم التالي قام بأداء الاختبارات والتحق بالمسرح.

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