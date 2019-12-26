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توك شو

عبد الله مشرف يروي موقفا كوميديا جمعه بـالفنان الراحل أحمد زكي.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:43 م
عبد الله مشرف
عبد الله مشرف
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هاني حسين
قال الفنان عبد الله مشرف، إن الفنان الراحل أحمد زكي كان يقوم بتقليد الفنانين، مضيفا:" كنت أقوم بتقليد الفنانين أيضا".

وأضاف مشرف خلال حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر " :" أثناء تصوير فيلم الهروب مع الفنان أحمد زكي كنت أقوم بتقليد محمود المليجي وتسببت في إضحاك أحمد زكي أثناء تصوير مشاهد فيلم الهروب".

وتابع :" الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان دمه خفيف في الأستوديو وقمت بتقليده أكثر من مرة".

وأشار عبد الله مشرف، إلي أنه كان يستطيع تقليد صوت تمثيل الفنانين، حتى يظن اخوته ان صوته هو صوت الممثل الحقيقي الذي يقوم بدوره.

ولفت إلي أنه كان من بيت يحب الفن، موضحا أنه حصل علي مجموع قليل في الثانوية العامة ، ولكنه قابل زميل له دعاه لحضور حفل فني، وكانت تلك الحفل بمثابة انطلاقة له نحو الفن.

وتابع مشرف، أنه بالصدفة في طريقة وجد لافتة تعلن عن اختبارات معهد التمثيل، موضحا أنه في اليوم التالي قام بأداء الاختبارات والتحق بالمسرح.
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