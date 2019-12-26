داعية إسلامي: الله أمرنا ببر غير المسلمين مثل بر الوالدين

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامى، إن الدين الإسلامى أمر ببر غير المسلمين، مثل بر الوالدين، وهذا صحيح الدين الموجود فى القرآن.



وتابع خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لا مانع من التهنئة بالأعياد، لأننا كلنا واحد وهذا أمر من الله تعالى، فى كتابه العزيز".



وأشار إلى أن كل المصريين واحد سواء مسلمين أو مسيحيين، منوها أن التفرقة بين الطرفين تعتبر أمر سئ وتدعو إلى التعجب.



وأكد أنه لا يوجد أى مشكلة في قول المسلم "كل عام وأنتم بخير" إلى المسيحي، منوها أنه قد يكون المسلم أمه مسيحية ولا يعقل أبدا ألا يهنئها بأعياد الميلاد.



وأضاف، أن الإسلام دينٌ كلُّه سلامٌ ورحمةٌ وبرٌّ، يأمر أتباعه بالإحسان إلى الناس جميعًا، ولا ينهاهم عن بر غير المسلمين، وإهدائهم، وقبول الهدية منهم، وما إلى ذلك من أشكال البر بهم.



