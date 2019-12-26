اسباب الصداع النصفى .. 9 محفزات للألم أغربها التغيرات المناخية

اسباب الصداع النصفى متعددة وكثيرة من بينها الضغط العصبي والإجهاد في العمل، هذا بالإضافة إلى التعرض إلى الأضواء الساطعة والتى من شأنها تحفيز الصداع النصفي، وكذلك الأصوات العالية، وغيرها من مسببات الصداع النصفي حيث نستعرض فى سياق التقرير التالى اسباب الصداع النصفى والاعراض.



اسباب الصداع النصفى



يسبب الصداع النصفي ألمًا شديدًا كما أنه يحدث غالبا فى جانب واحد من الرأس ويكون مصحوبًا بالغثيان والقيء والحساسية الشديدة للضوء والصوت، فقد يستمر الألم لساعات أو أيام، لذلك فإن اسباب الصداع النصفى تتمثل فيما يلي:-



- التغيرات الهرمونية عند النساء مثل فترات الحيض ، والحمل وانقطاع الطمث، حيث تعانى العديد من السيدات من الصداع في فى أوقات الحيض.



- الأدوية الهرمونية ، مثل موانع الحمل الفموية والعلاج البديل بالهرمونات، والتى يمكن أن تزيد من تفاقم الصداع النصفي.



- المشروبات الكحولية والكافيين ، مثل القهوة.



- الضغط العصبى والإجهاد في العمل.



- المحفزات الحسية، مثل الأضواء الساطعة "وهج الشمس" والتى يمكن أن تحفز الصداع النصفي، وكذلك الأصوات العالية، والروائح القوية بما في ذلك العطور والدخان غير المباشر .



- تغيير أوقات النوم والأرق يمكن أن يؤدي حدوث الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.



- العوامل الفيزيائية مثل المجهود البدني المكثف



- التغيرات المناخية تغيير الطقس أو الضغط الجوي يمكن أن يسبب الصداع النصفي.



- الأطعمة، الجبن المسن والأطعمة المالحة والمجهزة قد تؤدي إلى حدوث الصداع النصفي، لذلك يجب تخطي وجبات الطعام أو الصيام.



اعراض الصداع النصفي



- بوادر الألم ، قبل يوم أو يومين من الصداع النصفي، قد تلاحظ تغييرات طفيفة تحذر من الصداع النصفي القادم ، بما في ذلك، الإمساك، وتغير المزاج ، والرغبة الشديدة في الغذاء، وتصلب الرقبة، وزيادة العطش والتبول، وكثرة التثاؤب



- ضعف أو تنميل في الوجه أو جانب واحد من الجسم

- صعوبة في التحدث

- يستمر الصداع النصفي عادة من أربع إلى 72 ساعة إذا لم يتم علاجه، حيث أن يُحدث ألم عادة على جانب واحد من رأسك ،

واستفراغ و غثيان



مصدر المعلومات موقع mayoclinic.