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‏"البحوث الإسلامية": اختتام فعاليات ورشة "صناعة المفتية" ‏بالجامع الأزهر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:10 م
اختتام فعاليات ورشة
اختتام فعاليات ورشة "صناعة المفتية" ‏بالجامع الأزهر
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محمد شحتة
اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل الأولى لواعظات الأزهر الشريف للتدريب ‏العملي على الفتاوى النسائية بعنوان "صناعة المفتية"، وذلك بمقر لجنة الفتوى الرئيسة ‏بالجامع الأزهر الشريف، والتي استمرت على مدار أسبوع وشهدت تدريبات عملية ‏واتصال مباشر بالفتاوى الواردة إلى اللجنة.‏

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن أهمية التدريب العلمي على ‏الفتوى لواعظات الأزهر من خلال لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، تأتي ‏من خلال تنوع الفتاوى الواردة إلى اللجنة بين عبادات ومعاملات وأحوال شخصية ‏وميراث ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، وهو ما يتم بالاختلاط المباشر مع ‏الناس وملامسة واقع الأسئلة الواردة إلى اللجنة، فضلًا عن التدريب العملي للرد على ‏بعض الشبهات المثارة، على أيدي أساتذة متخصصين من أعضاء اللجنة والمشرفين ‏عليها.‏

فيما قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات إن التدريب النظري ‏والعملي لواعظات الأزهر الشريف من خلال لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر ‏الشريف يستهدف تأهيل الكوادر النسائية للفتوى، وكيفية صناعة الفتوى والاستماع إلى ‏المستفتيين مع الأخذ في الاعتبار مراعاة أحوال الناس ومقتضى أحوالهم.

وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو أن تستطيع ‏المفتية أن تراعي حال السائل بما يعين على تحديد الفتوى، خاصة فيما يتعلق ببعض ‏الفتاوى التي تتسم بالخصوصية النسائية.‏
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