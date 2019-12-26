‏"البحوث الإسلامية": اختتام فعاليات ورشة "صناعة المفتية" ‏بالجامع الأزهر

اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل الأولى لواعظات الأزهر الشريف للتدريب العملي على الفتاوى النسائية بعنوان "صناعة المفتية"، وذلك بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، والتي استمرت على مدار أسبوع وشهدت تدريبات عملية واتصال مباشر بالفتاوى الواردة إلى اللجنة.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن أهمية التدريب العلمي على الفتوى لواعظات الأزهر من خلال لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، تأتي من خلال تنوع الفتاوى الواردة إلى اللجنة بين عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وميراث ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، وهو ما يتم بالاختلاط المباشر مع الناس وملامسة واقع الأسئلة الواردة إلى اللجنة، فضلًا عن التدريب العملي للرد على بعض الشبهات المثارة، على أيدي أساتذة متخصصين من أعضاء اللجنة والمشرفين عليها.
فيما قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات إن التدريب النظري والعملي لواعظات الأزهر الشريف من خلال لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف يستهدف تأهيل الكوادر النسائية للفتوى، وكيفية صناعة الفتوى والاستماع إلى المستفتيين مع الأخذ في الاعتبار مراعاة أحوال الناس ومقتضى أحوالهم.
وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو أن تستطيع المفتية أن تراعي حال السائل بما يعين على تحديد الفتوى، خاصة فيما يتعلق ببعض الفتاوى التي تتسم بالخصوصية النسائية.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن أهمية التدريب العلمي على الفتوى لواعظات الأزهر من خلال لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، تأتي من خلال تنوع الفتاوى الواردة إلى اللجنة بين عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وميراث ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، وهو ما يتم بالاختلاط المباشر مع الناس وملامسة واقع الأسئلة الواردة إلى اللجنة، فضلًا عن التدريب العملي للرد على بعض الشبهات المثارة، على أيدي أساتذة متخصصين من أعضاء اللجنة والمشرفين عليها.
فيما قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات إن التدريب النظري والعملي لواعظات الأزهر الشريف من خلال لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف يستهدف تأهيل الكوادر النسائية للفتوى، وكيفية صناعة الفتوى والاستماع إلى المستفتيين مع الأخذ في الاعتبار مراعاة أحوال الناس ومقتضى أحوالهم.
وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو أن تستطيع المفتية أن تراعي حال السائل بما يعين على تحديد الفتوى، خاصة فيما يتعلق ببعض الفتاوى التي تتسم بالخصوصية النسائية.