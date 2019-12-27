P30 الأخير.. إليك أكثر الهواتف مبيعا خلال الربع الثالث من 2019

أفاد تقرير جديد أن iPhone XR التابع لشركة آبل الأمريكية، الذي أعلن عنه في شهر سبتمبر الماضي، هو الهاتف الأكثر مبيعًا على مستوى العالم في الربع الثالث من عام 2019، إذ استحوذ على 3% من حصة السوق، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" الهندي.





وذكرت شركة CounterPoint في تقريرها، إن هاتف iPhone XR كان باستثناء ربع الإطلاق في شهر سبتمبر 2018، الهاتف الأكثر مبيعًا على مستوى العالم في كل ربع منذ الربع الأخير من عام 2018.





ووفقا للتقرير، فقد ساهم iPhone XR وحده في أكثر من ربع إجمالي مبيعات آبل خلال الربع الثالث من 2019، مما جعله هاتف آبل الأكثر مبيعًا في جميع المناطق، خاصةً بعد أن عدلت الشركة سعر الجهاز في الصين، والعديد من الأسواق الأخرى، للحفاظ على قوة الطلب خلال الربع، وانضم أيضًا هاتف iPhone 11 إلي iPhone XR لأول مرة في أكثر الهواتف مبيعًا، والذي أعلن في سبتمبر من هذا العام بحصة سوقية بلغت 1.6٪





وتضم القائمة أفضل 10 هواتف ذكية مبيعًا، من بينها مجموعة ستة طرزات من شركتي Samsung و Oppo، و الأخيرين في القائمة وهما Xiaomi Redmi 7A و Huawei P30.





وبالنسبة لشركة سامسونج فقد حازت على ثلاثة مراكز، وذلك بفضل هواتف سلسلة Galaxy A، حيث كان هاتف Galaxy A10 ثاني أكثر الهواتف مبيعًا على مستوى العالم، وذلك بنسبة 2.6%، ثم جاء هاتف Galaxy A50 في المركز الثالث بنسبة 1.9%، وجاء هاتف Galaxy A20 في المركز السابع بنسبة 1.4%.





وفي ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة هواوي، فقد تراجعت مكانتها في السوق، إذ لم يتمكن إلا هاتف P30 من حجز المركز الأخير في القائمة بنسبة 1.1%.



