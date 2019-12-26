عبير صبري تستعرض جمالها من داخل سيارتها.. شاهد

شاركت الفنانة عبير صبرى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة لها.



وظهرت عبير صبرى في الصور، من داخل سيارتها، حيث كانت ترتدي بلوزة انيقة مشجرة ونظارة شمس باللون الاحمر خطفت به أنظار متابعيها، والذين انهالت تعليقاتهم عليها.



وتشارك حاليا الفنانة عبير صبرى في مسلسل "البيت الكبير" والذى ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.



المسلسل بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، ومن المقرر عرضه خارج موسم رمضان.



وتقوم عبير صبرى بتصوير دورها فى فيلم "2 طلعت حرب" الذى يشارك فى بطولته عمرو سعد وياسمين الخطيب وتاليف واخراج مجدى احمد على.