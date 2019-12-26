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أخبار البلد

البابا تواضروس يترأس صلاة التسبحة الكيهكية بمشاركة شباب الكنيسة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:52 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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كتب – سامح سلام
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات التسبحة "سينرجيا 3" والتى تنظمها لجنة الجامعة بأسقفية الشباب للعام الثالث على التوالي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية.

يحضر صلوات التسبحة نيافة الأنبا موسى أسقف عام الشباب والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها إلى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من الآباء الكهنة وخورس الإكليركية بقيادة المُعلم إبراهيم عياد وكل خدام لجنة جامعة بأسقفية الشباب.

وتتضمن الصلوات التى يحضرها مجموعة كبيرة من شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مختلف الكنائس وتستمر حتى الصباح الباكر صلاة التسبحة الكيهيكة والتى تنتهي بإقامة القداس الإلهي في السادسة صباحا بحضور كافة المشاركين.

وكان فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية قد قدما التهنئة اليوم الخميس لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على رأس وفد رفيع من قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية.

كما هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية، يرافقه مجموعة كبيرة من قيادات الوزارة.
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