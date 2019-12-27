فاكهة غير متوقعة.. تساعدك على النوم المريح خلال دقائق

يعانى الكثير من الأشخاص من الاضطراب فى النوم طوال الليل، ولا يستطيعون الحصول على قسط مريح من النوم .
ووفقًا لموقع "black doctor” إليكم أبرز الطرق التى تساعد على تهدئة الجسم والحصول على نوم مريح وهى:-
-الشاى الأخضر
يفضل تناول الشاى الأخضر مع الأعشاب، أو الليمون فهو يساعد على استرخاء الذهن والحصول على النوم بشكل مريح.
-زيت اللافندر
يساعد تدليك الجسم بزيت اللافندر، أو وضعة خلال الأستحمام على تهدئة الأعصاب واسترخاء الجسم والشعور بالحاجة إلى النوم على الفور.
-الأطعمة الغنية بالماغنسيوم
قد يكون السبب المؤدى إلى اضطراب النوم هو قلة تواجد الماغنسيوم فى الجسم، ويمكن الحصول على الماغنسيوم عند تناول الموز، والفاصوليا، و الشوكولاتة الخام.