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مرأة

فاكهة غير متوقعة.. تساعدك على النوم المريح خلال دقائق

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:31 ص
ابسط الطرق تساعد
ابسط الطرق تساعد على النوم
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نهى هجرس
يعانى الكثير من الأشخاص من الاضطراب فى النوم طوال الليل، ولا يستطيعون الحصول على قسط مريح من النوم .

ووفقًا لموقع "black doctor” إليكم أبرز الطرق التى تساعد على تهدئة الجسم والحصول على نوم مريح وهى:-

-الشاى الأخضر
يفضل تناول الشاى الأخضر مع الأعشاب، أو الليمون فهو يساعد على استرخاء الذهن والحصول على النوم بشكل مريح.

-زيت اللافندر
يساعد تدليك الجسم بزيت اللافندر، أو وضعة خلال الأستحمام على تهدئة الأعصاب واسترخاء الجسم والشعور بالحاجة إلى النوم على الفور.

-الأطعمة الغنية بالماغنسيوم
قد يكون السبب المؤدى إلى اضطراب النوم هو قلة تواجد الماغنسيوم فى الجسم، ويمكن الحصول على الماغنسيوم عند تناول الموز، والفاصوليا، و الشوكولاتة الخام.
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