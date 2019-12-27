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أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الجمعة 27 -12- 2019

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:22 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
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ريهام فيكتور
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الجمعة 27– 12- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضروات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيانا تفصيليا بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 3.5 جنيهات
البطاطس: 8 جنيهات
الخيار: 6.5 جنيها
فلفل ألوان: 12 جنيهًا
القرنبيط: 5 جنيهات
البصل: 6.5 جنيها
الجزر: 4 جنيهات
الملوخية: 10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

رمان: ٧ جنيهات
جوافة: 7.5 جنيهات
الموز : 10 جنيهات
البرتقال: 5 جنيهات
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