السيسي فى اتصال هاتفى مع ترامب يجب وضع حد للتدخلات الخارجية فى ليبيا.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



سي إن إن بالعربية

السيسي فى اتصال هاتفى مع ترامب يجب وضع حد للتدخلات الخارجية فى ليبيا.

بوابة الأهرام

القباج ووالى يفتتحان معرض ديارنا وجناحًا خاصا لمنتجات ذوى الإعاقة.

الوطن

وزير الاتصالات: مدينة تكنولوجية فى العاصمة والخدمات ستكون من جهة واحدة فقط.

الشروق

الري: 235 مليون جنيه أعمال منفذة بالسد العالى وخزان أسوان ضمن الخطة الاستثمارية.

صدى البلد

بـ 811 مليون جنيه تطوير 7 مناطق عشوائية بـ الإسكندرية.

الجمهورية

تحيا مصر: قوافل طبية نور حياة استقبلت 106 آلاف مواطن و 566 ألف تلميذ.

أخبار اليوم

نقيب الممثلين ينفى وفاة " شويكار"

