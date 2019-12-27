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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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السيسي فى اتصال هاتفى مع ترامب يجب وضع حد للتدخلات الخارجية فى ليبيا.. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:08 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهى عمرو
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

سي إن إن بالعربية
السيسي فى اتصال هاتفى مع ترامب يجب وضع حد للتدخلات الخارجية فى ليبيا.
بوابة الأهرام
القباج ووالى يفتتحان معرض ديارنا وجناحًا خاصا لمنتجات ذوى الإعاقة.
الوطن
وزير الاتصالات: مدينة تكنولوجية فى العاصمة والخدمات ستكون من جهة واحدة فقط.
الشروق
الري: 235 مليون جنيه أعمال منفذة بالسد العالى وخزان أسوان ضمن الخطة الاستثمارية.
صدى البلد
بـ 811 مليون جنيه تطوير 7 مناطق عشوائية بـ الإسكندرية.
الجمهورية
تحيا مصر: قوافل طبية نور حياة استقبلت 106 آلاف مواطن و 566 ألف تلميذ.
أخبار اليوم
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