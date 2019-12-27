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أخبار العالم

بدء المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:46 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن مساعد قائد القوة البحرية لشؤون العمليات في الجيش الإيراني، الأدميرال غلام رضا طحاني، اليوم الجمعة، انطلاق المناورات البحرية الكبرى بين ايران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي.

وقال الادميرال طحاني، إن منطقة شمال المحيط الهندي منطقة آمنة جدا، حيث تحقق الأمن المستديم فيها في ظل القوتين البحريتين للجيش والحرس الثوري.

وأضاف بحسب ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية، أن هذه مسؤولية على عاتقنا تجاه البلاد والمنطقة والعالم، وفي اطار هذه المسؤوليات المهمة تجري المناورات الثلاثية بين ايران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي بعد رسو القطع البحرية الروسية والصينية في مرفأ "الشهيد بهشتي" بميناء جابهار (جنوب شرق ايران).

وصرح المسؤول البحري بأن الهدف من اقامة المناورات هذه هو ترسيخ الأمن وأركانه في المنطقة وأضاف، أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها إيران باقامة مناورات مشتركة مع القوتين البحريتين الكبيرتين في العالم (روسيا والصين) وفي هذا المستوى، ومن المؤكد أن الدول المتقاربة أكثر مع بعضها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأمنيا تعمل معا لتوفير الأمن الجماعي.

وأوضح بأن هذه المناورات تبدأ وفقا للبرنامج المرسوم بحركة القطع البحرية للدول الثلاث من ميناء جابهار لتنتشر من ثم في شمال المحيط الهندي.

وحول تكتيكات التمارين في المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين قال، إن التمرينات التكتيكية متنوعة من ضمنها إنقاذ السفن المتعرضة لحريق وتحرير السفن التي تتعرض للاعتداء والرمي على أهداف محددة وسائر التمرينات التكتيكية والعملانية المخطط لها.
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