ضحكة ياسمينا في الليل.. الجمهور يداعب ياسمين عبدالعزيز عبر إنستجرام

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة أنيقة حيث اعتمدت على ارتداء بنطلون من الجينز وتوب ذو ألوان رقيقة متداخلة، وماكياج رقيق يظهر أنوثتها.





ونالت الصورة إعجاب متابعيها وتفاعل معها جمهور السوشيال ميديا وجاءت تعليقاتهم كالتالي:





"ضحكة ياسمينا في الليل نسما والورد محاديني"،_"مكياجك مرتب من زمان ماخبصتيش كثير"،_"جميلة والله العظيم ماتغيرتش لستها حلوة وكمان احلوت اكثر دلوقتي"_،"كم انتي جميله ياسمينا".





من جهة أخرى، استقرت ياسمين عبد العزيز، على عمرو محمود ياسين، مؤلفًا لمسلسلها الجديد، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج شركة "سينرجى".





وتعاقد عمرو محمود ياسين بشكل رسمي الأيام الماضية مع شركة "سينرجى"، وشرع مؤخرًا في كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى من المسلسل.



