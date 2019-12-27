لليوم الرابع.. أمطار ورياح تضربان الإسكندرية.. صور

تعرضت أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية اليوم، الجمعة، لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وعواصف وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك لليوم الرابع على التوالي بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى.



وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الصباح الباكر، في تراكم المياه بعدد من الشوارع والمناطق المتفرقة بمختلف أحياء المدينة.



ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر، ب93 سيارات وبدالات وفرق طوارئ للمناطق المتضررة، لسحب تراكمات المياه لضمان استمرار السيولة المرورية.



كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن أمس، مع بداية النوة، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.