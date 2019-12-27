عبد السلام الدهشان: أبو العينين سفيرا لمصر.. وصدى البلد تنمي القيم المجتمعية.. فيديو

وجه الفنان عبد السلام الدهشان التحية لرجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، معتبرا أنه يعد سفيرا لمصر أمام العالم.



وأكد الدهشان خلال حواره، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية لميس سلامة، إن قناة صدى البلد تعمل على تنمية القيم المجتمعية لدى المشاهد فهي من القنوات الوطنية.



وفى نفس السياق قال الفنان الكبير عبد السلام دهشان: إن فرقة رضا للأعمال الشعبية، لها تأثير على الجميع؛ لافتا إلى أنه يعتبر هذه الفرقة أحد سفراء القوى الناعمة في العالم.



وأضاف عبد السلام دهشان خلال حواره، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية لميس سلامة، أن هذه الفرقة تنقل عمق الريف المصري لـ المستوى الدولى، مشيدا بدور قناة صدى البلد فى تسليط الضوء على هذه الاحتفالات.



وأشار عبد السلام دهشان، إلى أن، فرقة رضا حصلت على جوائز كثيرة من الدول الخارجية، وهذه الفرقة تقوم بنقل ما يتم فى المحافظات بطريقة شعبية وجميلة.



وأوضح عبد السلام دهشان، أن هذه الفرقة تقوم بنقل كل شيء بحقيقة وصدق، والجميع فى داخل مصر يحب هذه الفرقة.



وأكد عبد السلام دهشان، أن الفنان محمود رضا والفنانة فريدة فهمى، قدما أشياءً كثيرة للفن المصري، والفن العالمي، موضحًا أن فرقة رضا تجولت فى جميع دول العالم.



وكشف عبد السلام دهشان، أنه كان يهرب من المدرسة لحضور فيلم اجازة نصف السنة، لمشاركة فرقة رضا فى هذا العمل.

