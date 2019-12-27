هبوط حاد وطعام فاسد .. تفاصيل مصرع أم وابنتها في مطاي بالمنيا

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما، كما أصيب اثنان آخران من نفس الأسرة، بالتسممم الغذائي، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة بإحدي قري مركز مطاي بمحافظة المنيا.



تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة مطاي، من أهالي قرية أولاد الشيخ يفيد بوفاة "صباح ا م" 38 عاما ربة منزل، وابنتها "مريم ن م" 11 عاما، واصابة "فاروق ن م" 17 عاما، و"هاجر ن م" 3 سنوات، وفي حالة إعياء شديدة تم نقلهما لمستشفي مطاي العام.



شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريقا جنائيا بإشراف العميد حمدي رفعت رئيس فرع البحث لقطاع شمال المنيا، وقيادة الرائد أحمد سامي رئيس مباحث المركز ومعاونة النقيب مهند مفتاح، لتحري ملابسات الواقعة.



وبالانتقال والفحص تبين أن سبب الوفاة تناول وجبة طعام فاسدة، ولايوجد شبهة جنائية في الوفاة.



وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب نتيجة تناول طعام فاسد، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق.‎