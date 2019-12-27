AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

هبوط حاد وطعام فاسد .. تفاصيل مصرع أم وابنتها في مطاي بالمنيا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:06 م
هبوط حاد وطعام فاسد
هبوط حاد وطعام فاسد
Advertisements
ايمن رياض
لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما، كما أصيب اثنان آخران من نفس الأسرة، بالتسممم الغذائي، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة بإحدي قري مركز مطاي بمحافظة المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة مطاي، من أهالي قرية أولاد الشيخ يفيد بوفاة "صباح ا م" 38 عاما ربة منزل، وابنتها "مريم ن م" 11 عاما، واصابة "فاروق ن م" 17 عاما، و"هاجر ن م" 3 سنوات، وفي حالة إعياء شديدة تم نقلهما لمستشفي مطاي العام.

شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريقا جنائيا بإشراف العميد حمدي رفعت رئيس فرع البحث لقطاع شمال المنيا، وقيادة الرائد أحمد سامي رئيس مباحث المركز ومعاونة النقيب مهند مفتاح، لتحري ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أن سبب الوفاة تناول وجبة طعام فاسدة، ولايوجد شبهة جنائية في الوفاة.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب نتيجة تناول طعام فاسد، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق.‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمرورها بأزمة نفسية.. ربة منزل تنهي حياتها بـ الحبة القاتلة في كفر الشيخ

بعد وفاة "طفلة أسيوط".. صدى البلد يكشف أبرز حالات تسمم ووفيات "الأندومي"

ترشيحاتنا

طلب استثنائي لـ شوقي غريب من اتحاد الكرة.. تعرف عليه

الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

تعليق جرىء لـ هبة مجدي على وصف محمد رمضان بـ نمبر وان | شاهد

خاص..المنسقة الإعلامية لنادي بلاتينيوم تكشف عن مفاجأة سارة للأهلي في مباراة العودة

فنان هندي شهير يقتل نفسه داخل شقته.. وهذا سبب انتحاره | صور

بلومبرج: الميليشيات الداعمة لتركيا في سوريا تقاتل إلى جانب حكومة السراج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش مجرد كافيين .. 5 حيل تجعل قهوتك صحية بامتياز

أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالفريك ولازانيا بالخضار وملوخية.. وكيكة بكريمة جوز الهند