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أخبار البلد

43.5 مليون جنيه قيمة الأعمال المنفذة بقطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:58 م
صدى البلد
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صدى البلد
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا مفصلا بشأن العمليات التى تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2019، على مستوى قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء.

تأتي المشروعات والاعمال فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى سيناء وذلك من خلال مشروع باستصلاح واستزراع ٤٠٠ الف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء التى تولت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء تنفيذه .. حيث بلغ إجمالي الأعمال المنفذة خلال العام (43,5) مليون جنيه.

قال المهندس سيد شلبي رئيس قطاع قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء أن القطاع انتهى من تنفيذ تركيب شبكة الرى العامة لمأخذ رقم (17) لرى زمام 3893 فدانا بمنطقة بئر العبد باستثمارات بلغت 20 مليون جنيه نسبة التنفيذ: 100% ، وكذلك أعمال تركيب شبكة الري العامة لمأخذ رقم (9) في زمام 2011 فدانا 42.00 بر أيسر ترعة الشيخ جابر الصباح باستثمارات 13 مليون جنيه ونسبة التنفيذ 100%.

وأشار سيد شلبي إلى قيام القطاع باستكمال انشاء و تأمين أسوار القطاع وتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لمنظومة التأمين ، بتكلفة 6 ملايين جنيه.ونسبة التنفيذ:100% تنفيذ أعمال صناعية بهندسة سهل الطينة المطورة، واستكمال وصيانة منشآت الاعمال الصناعية بزمام هندسة سهل الطينة المطورة ، وتم تسليم العملية ، وذلك بتكلفة 4,5 مليون جنيه .
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