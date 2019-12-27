AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الدنيا من غيرك ماتبقاش حلوة .. محمد عبد الرحمن يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:58 م
اوس اوس ومحمد عبد
اوس اوس ومحمد عبد الرحمن
Advertisements
محمد بدران
نشر محمد عبد الرحمن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بزميله في مسرح مصر، محمد أسامة، هنأه من خلالها بعيد ميلاده.

وكتب "محمد عبد الرحمن"، على الصورة:"كل سنه وانت طيب يا اخويا وصاحبي الجدع والله يا اوس اوس انت الدنيا من غيرك متبقاش حلوه ويارب دايما مبسوط وفرحان يا صاحبي ومحقق كل احلامك وربنا مخليك للي بيحبوك" ورد عليه اوس اوس قائلًا "حبيبي يا اخويا ربنا يخليك ليا ويفرحك ويكرمك وتبقى سنة عسل علينا كلنا"

ويستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع حمدي الميرغني. 

مسلسل روحين في زكيبة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.

يذكر أن آخر أعمال "أوس أوس" مسلسل بعنوان "هوجان" تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.



الدنيا من غيرك ماتبقاش حلوة .. محمد عبد الرحمن يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ صور ورسالة رومانسية.. نجم مسرح مصر يهنئ زوجته بعيد ميلادها

حبيبة أمها.. ابنة انتصار تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاجر أحمد تودع الصيف بـ إطلالة على البحر

بـ إطلالة مبهجة.. هاجر أحمد تخطف الأنظار على شاطئ البحر

أخويا وضهري وابني.. أحمد فهمي يهنئ شقيقه كريم بعيد ميلاده

أوس أوس يهنئ نجم مسرح مصر بعيد ميلاده.. صورة

ترشيحاتنا

مشهد رهيب | تشييع جثمان طالب الهندسة ضحية الأمطار بالدقهلية | صور

انقلب السحر على الساحر | أردوغان حاول جر تونس للتدخل في ليبيا فتلقى ردا صادما

قبل 2020.. مايا ناجي تكشف أبراج الرجال الأكثر خيانة.. فيديو

3 ملفات مهمة | الخطيب يمنح سيد عبد الحفيظ الضوء الأخضر لتنفيذها

طلعت مصطفى يتحدث عن تحديات بناء الرحاب.. ومفاجأة للسكان في 2020.. فيديو

مش مجرد كافيين .. 5 حيل تجعل قهوتك صحية بامتياز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيوريه البنجر بالزبادي والزعتر وجلاش بالمكسرات

مواجهة بين مالك محل مجوهرات ولص مسلح تنتهي بمفاجأة | شاهد

مش مجرد كافيين .. 5 حيل تجعل قهوتك صحية بامتياز