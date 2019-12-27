الدنيا من غيرك ماتبقاش حلوة .. محمد عبد الرحمن يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده

نشر محمد عبد الرحمن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بزميله في مسرح مصر، محمد أسامة، هنأه من خلالها بعيد ميلاده.



وكتب "محمد عبد الرحمن"، على الصورة:"كل سنه وانت طيب يا اخويا وصاحبي الجدع والله يا اوس اوس انت الدنيا من غيرك متبقاش حلوه ويارب دايما مبسوط وفرحان يا صاحبي ومحقق كل احلامك وربنا مخليك للي بيحبوك" ورد عليه اوس اوس قائلًا "حبيبي يا اخويا ربنا يخليك ليا ويفرحك ويكرمك وتبقى سنة عسل علينا كلنا"



ويستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع حمدي الميرغني.



مسلسل روحين في زكيبة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.



وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.



يذكر أن آخر أعمال "أوس أوس" مسلسل بعنوان "هوجان" تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.







