إيه الفرق بين التلحين والتوزيع؟ الموزع أحمد إبراهيم يجيب

كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن الفارق الكبير الذي لا يعرفه أحد بين دور الملحن في الأغنية ودور الموزع.



وأكد أحمد إبراهيم أن هناك فارقا كبيرا بين الملحن والموزع ولكن الكثيرين لا يعرفون ذلك أبدا وهو سؤال يوجه له منذ بداية حياته الفنية وحتى اليوم.



لمعرفة الفارق بالتفصيل شاهد الفيديو التالي للموزع الموسيقي الشهير أحمد إبراهيم زوج النجمة أنغام الذي سبق أن حل ضيفا على موقع "صدى البلد" لتكريمه عن مجمل أعماله الفنية.



يذكر أن أحمد إبراهيم فاز بجائزة أفضل موزع موسيقي في 2019 حسب تصويت الجمهور في عدة مسابقات كما فازت أنغام بجائزة أفضل مطربة في بعضها أيضا.



كان كتب الملحن أحمد إبراهيم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك منذ أسبوع كشف فيه عن اخر تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة انغام.







