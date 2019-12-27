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أخبار البلد

تقرير بالفيديو يكشف خطة المعارضة التركية لإنهاء حكم أردوغان

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:30 م
صدى البلد
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اماني نوار
أعدت مؤسسة ماعت ، تقريرا بالفيديو يكشف عن خطة المعارضة التركية التى تعمل عليها خلال الفترة الحالية لإنهاء حكم الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان.

يأتي ذلك في ظل الأزمات التى تشهدها تركيا على عدة مستويات، الأمر الذي منح فرصا كبيرة للمعارضة التركية أن يكون لها دور ومكان كبير لدى الشعب التركي. 

وأضاف التقرير، أن أحمد دواد أوغلو، رئيس الحكومة التركية الأسبق، والذى انشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأسس حزب المستقبل ، أصبحت فرصته قوية خلال الفترة الحالية، وأن حزبه سيكون له دور كبير وقوي في تركيا.

جاء ما تم ذكره في ظل الاستقالات والانشقاقات التي يشهدها حزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان بسبب السياسات القمعية، والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب التركي و المعارضين لأردوغان.
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