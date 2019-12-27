وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم لطفلة عذبها والدها وزوجته في الشرقية| صور

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا، من فريق التدخل السريع التابع للوزارة بمحافظة الشرقية، حول نجاحه في انقاذ الطفله (ن أ س) ١٤ سنة، في الصف الثاني الإعدادي، بمركز بلبيس، فور تلقي بلاغ بحالتها وتعرضها للتعذيب علي يد الاب وزوجته.



وأوضح التقرير أن الفريق توجه إلى مستشفي بلبيس؛ لمقابلة الطفلة المجني عليها، وتقديم المساعدة والدعم النفسي لها، حيث يتم متابعتها لتوفير افضل رعاية اجتماعية وصحية لها، بالإضافة إلى مأوى آمن، سواء مع احد افراد الأسرة الممتدة، أو في دار رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إذا لزم الأمر .



وحرر فريق التدخل السريع، محضرا ضد الاب وزوجته، حمل الرقم ٥٥٠٩٠ بلبيس، وتم عرضهما علي النيابة التي أمرت بحبسهما علي ذمة القضيه.



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة تواجد احد اعضاء فريق التدخل السريع بصحبة الطفلة، وتوفير كافة اوجه الدعم لها علي مدار الساعه، والتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الشرقيه لتحقيق مصلحتها.