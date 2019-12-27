الكرملين: بوتين يزور بيت لحم 23 يناير المُقبل ويلتقي أبو مازن

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة إلى بيت لحم بفلسطين في الـ23 من يناير المُقبل.



وقال بيسكوف في تصريح له أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: إنه يتم الإعداد لإجراء الزيارة الشهر المُقبل.



من جانبه، أعلن السفير الفلسطيني إلى روسيا عبد الحافظ، نوفل في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الروسي سيجتمع، خلال زيارته المُقبلة إلى فلسطين، مع الرئيس محمود عباس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وغيرها من الملفات الأخرى.