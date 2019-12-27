AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مباراة مجنونة | ولفرهامبتون يقلب تأخره ويفوز على مانشستر سيتي 3-2 .. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:49 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
إنتهت مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بفوز وولفرهامبتون 3-2 ، فى المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة.

بدأت المباراة بإثارة بالغة بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه إديرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي نتيجة عرقلة متعمدة لدييغو جوتا لاعب ولفرهامبتون المنفرد بشكل كامل بالمرمى ودخل برافو بدلًا منه على حساب أجويرو ليكمل بعدها السيتى المباراة بعشر لاعبين.

وأحرز سترلينغ الهدف الأول و الوحيد فى الشوط الأول في الدقيقة الخامسة والعشرين من متابعته لركلة جزاء تألق فيها حارس المرمى.

وجاءت أخطر فرص الشوط الأول عن طريق ركلة حرة مباشرة لـ ولفرهامبتون في مكان خطير بالقرب من حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى تماما، نفذها جواو موتينيو بتسديدة مباشرة في منتصف المرمى تصدى لها الحارس كلاوديو برافو بثبات وأمسك الكرة.

وبعد هدف ستيرلنج ظهر تراجع دفاعي من لاعبي مانشستر سيتي إلى حدود منطقة الجزاء في محاولة للحفاظ على النتيجة الحالية خلال أحداث الشوط الأول.

و مع بداية الشوط الثانى جاء هدف التعزيز فى الدقيقة الخمسين عن طريق هجمة مرتدة سريعة للغاية من لاعبي مانشستر سيتي بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها كيفين دي بروين بتمريرة بينية ذكية بإتجاه زميله رحيم ستيرلينج المنطلق خلف مدافعي ولفرهامبتون بشكل منفرد تماما بالمرمى والذي تمكن من ترويض الكرة بشكل جيد قبل أن يستغل تقدم الحارس من مرماه ويضعها من أعلاه (لوب) داخل الشباك ليحرز الهدف الثانى له ولفريقه.

وبعد الهدف الثاني للسيتي تراجع الفريق ليكلفه هذا التراجع الهدف الأول بعد تسديدة يمينية بشكل صاروخي عن طريق أداما تراوري من خارج حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء مانشستر سيتي اصطدمت بالقائم الأيمن للمرمى في أقصى الزاوية السفلية وسكنت الشباك.

ثم من خطأ فادح من المدافع بنجامين ميندي في تأمينا لكرة داخل منطقة الجزاء استغله أداما تراوري وتمكن من استخلاص الكرة قبل أن يمرر كرة عرضية أرضية متقنة باتجاه زميله راؤول خيمينيز أمام المرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك فى الدقيقة 83.

و لم يكتف ولفرهامبتون بهدف التعادل و أكمل ضغطه على السيتى ليحقق المفاجأة و يحرز الهدف الثالث والقاتل عن طريق هجمة منظمة من لاعبي ولفرهامبتون على حدود منطقة الجزاء أنهاها راؤول خيمينيز بتمريرة رائعة هيأت الكرة للمدافع المتقدم مات دوهيرتي الذي استغل الفرصة بشكل جيد وسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى فى الدقيقة 91 من زمن المباراة.

وبعد هذه المباراة احتل مانشستر سيتي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، بينما رفع وولفرهامبتون رصيده من النقاط برصيد 30 نقطة احتل بها المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. ملخص فوز ليفربول على مانشستر سيتي وتوهج محمد صلاح

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يكتسح بيرنلي بثلاثية في الشوط الأول..وهدف مارادوني لـ سون

دوري الأبطال .. تعادل إيجابي بين دينامو زغرب ومانشستر سيتي في الشوط الأول

دوري الأبطال .. مانشستر سيتي يكتفي برباعية في شباك زغرب وهاتريك لـ خيسوس

الدوري الإنجليزي | جوارديولا يتلقى صدمة فى الربع ساعة الأولى أمام ولفرهامبتون

رغم طرد لاعب منه | مانشستر سيتي يضرب ولفرهامبتون بالهدف الأول.. فيديو

ترشيحاتنا

السحر ينقلب على الساحر.. دفاع النواب: اقتصاد أردوغان يترنح بسبب مخططه الغاشم

مدرب بيراميدز الجديد يعلن خطته لمواجهة المصري

غرق اليخت الخاص للاعب الزمالك السابق عبد الواحد السيد | شاهد

بعد أزمة الفيديو الإباحي | منى فاروق تكشف عن أول أعمالها الفنية

3 ملفات مهمة | الخطيب يمنح سيد عبد الحفيظ الضوء الأخضر لتنفيذها

مواجهة بين مالك محل مجوهرات ولص مسلح تنتهي بمفاجأة | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد