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مرأة

لديك قدرة على الإقناع.. 28 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 28 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية قوية وجذابة. أنت أيضا قادر على الإقناع، لكنك تميل لإعطاء الأوامر وتبدو متشددا وأحيانا قاسيا في أحكامك.

نصيحة:
عام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.
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