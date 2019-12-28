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حوادث

شاهد.. اصطدام سيارة ملاكي بميكروباص بسبب السرعة الزائدة في المنيب

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:57 ص
اصطدام سيارة ملاكي
اصطدام سيارة ملاكي بميكروباص بسبب السرعة الزائدة في المنيب
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رامى المهدي - محمد غالي
وقع منذ قليل حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص أعلى كوبرى القصبجي بجوار محطة مترو المنيب بسبب السرعة الزائدة.

وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة فى يد سائق الميكروباص ما تسبب عنه اصطدام السيارتين ولم ينتج عن ذلك أي إصابات في الأرواح، كما تبين تهشم الجزء الأمامي من السيارة الملاكي نتيجة الاصطدام.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل
شاهد.. اصطدام سيارة ملاكي بميكروباص بسبب السرعة الزائدة في المنيب
شاهد.. اصطدام سيارة ملاكي بميكروباص بسبب السرعة الزائدة في المنيب
شاهد.. اصطدام سيارة ملاكي بميكروباص بسبب السرعة الزائدة في المنيب
شاهد.. اصطدام سيارة ملاكي بميكروباص بسبب السرعة الزائدة في المنيب
شاهد.. اصطدام سيارة ملاكي بميكروباص بسبب السرعة الزائدة في المنيب
شاهد.. اصطدام سيارة ملاكي بميكروباص بسبب السرعة الزائدة في المنيب
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