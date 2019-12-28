شاهد.. اصطدام سيارة ملاكي بميكروباص بسبب السرعة الزائدة في المنيب

وقع منذ قليل حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص أعلى كوبرى القصبجي بجوار محطة مترو المنيب بسبب السرعة الزائدة.



وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة فى يد سائق الميكروباص ما تسبب عنه اصطدام السيارتين ولم ينتج عن ذلك أي إصابات في الأرواح، كما تبين تهشم الجزء الأمامي من السيارة الملاكي نتيجة الاصطدام.



وسوف نوافيكم بالتفاصيل