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أخبار العالم

مقتل أمريكي بهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئولون أميركيون إن متعاقدا مدنيا أميركيا لقي حتفه في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة كركوك، الجمعة.

وأضاف المسئولون في تصريحات لوكالة "رويترز" أنه بالإضافة إلى ذلك أصيب عدة عسكريين بجروح طفيفة.

وكان الجيش العراقي قد قال في بيان في وقت سابق، الجمعة، إن عدة صواريخ أصابت قاعدة "كي وان" العسكرية العراقية، التي تضم قوات أميركية وعراقية قرب مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن عثرت على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا في عربة مهجورة قرب القاعدة.
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