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فن

موودي جمال: لم أفكر في ذا فويس ومشاركتي به جاءت صدفة.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:13 م
موودي جمال
موودي جمال
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سعيد فراج
قال المطرب موودي جمال، إنه لم يكن في حسبانه التقدم إلى برنامج اكتشاف المواهب الشهير «ذا فويس»، لاسيما وأن لديه مشاركة سابقة في برنامج مواهب آخر وهو «نجم الخليج» موسم 2009-2010، بإعتباره مولودًا في العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف موودي جمال، خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخبار، أنه يتقن الغناء باللهجة الخليجية، ويحب هذا النوع من الغناء ولم يكن في حسبانه أيضًا الغناء بالمصري، مشيرًا إلى أنه خلال الأربع مواسم الأولى من برنامج اكتشاف المواهب الشهير «ذا فويس»، لم يفكر في التقدم للبرنامج.

وتابع موودي جمال، أن المشاركة في «ذا فويس» لا تتوقف على التقدم بفيديو أو الاشتراك عبر الموقع أو الأبليكيشن الخاصين بالبرنامج، ولكن هناك أشخاص آخرون يسعون لنيل السبق في دعم ودفع المواهب المتقدمة، ما يشكل دافع لديهم.

وأوضح موودي، أن هناك صديقا له مخرج عروض بدار الأوبرا المصرية، قام بالتسجيل له في مكتب جيهان مرسي (رئيس مهرجان الموسيقى العربية)، وهو يغني أمامها أغنية «يا جارة الوادي»، ثم عرض عليه إرسال هذا المقطع لبرنامج «ذا فويس» وحفزه لذلك، لافتًا إلى أن أغلب المشاركين في هذا البرنامح ليسوا هواة لكنهم يتمتعون بدرجة عالية من الاحترافية من خلال الحفلات.
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