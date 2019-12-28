بصمة.. ندوة لدعم مرضى البهاق بمكتبة مصر العامة

ويعد البهاق أحد الأمراض الجلدية المنتشرة في العالم، ويعرف تحديدًا بزوال اللون الطبيعي للجلد على شكل بقع بيضاء واضحة في الجلد، وقد يكون شاملًا للجسم كله كما قد يكون في مكان واحد.







وحتى وقتنا الحالي لا يعرف أسباب للبهاق يقينًا، ومع أنه مرض غير معدٍ، لكنه قادر على أن يغير حياة المصاب به، يفقد أغلب المصابين بالبهاق ثقتهم بأنفسهم، ويفقدون الرغبة في تكوين صداقات، ويصبحون أكثر عرضة للاكتئاب والقلق وتعرضهم للتنمر من المجتمع المحيط لهم لقلة الوعي بالمرض وانتشار العديد من المعلومات الخاطئة غير العلمية حوله.

نظمت مكتبة مصر العامة، ندوة توعية طبية حول مرض البهاق بعنوان "بصمة"، بحضور أحمد أمان، نائب مدير مكتبة مصر العامة.وشارك في الندوة مجموعة من الأطباء ومن بينهم الدكتور حسام العناني، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والمدرس بكلية الطب بجامعة القاهرة، ثم الجانب النفسي مع الدكتور حسن سليمان، خبير تطوير الذات وتنمية المهارات، والجانب السلوكي مع الدكتورة آمال إبراهيم، استشاري العلاقات الأسرية.