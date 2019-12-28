تريزيجيه والمحمدي في مهمة جديدة مع أستون فيلا أمام واتفورد بـ الدوري الإنجليزي

يحل فريق أستون فيلا ، المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، ضيفا على نظيره واتفورد، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 20 ، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





ويسعى أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لمواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي بخطف الثلاث نقاط في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على نورويتش سيتي بهدف دون رد، في الجولة الماضية.





على الجانب الأخر يطمح فريق واتفورد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفيلانز، لتجنب التراجع إلى المركز الأخير.





ويحتل أستون فيلا المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق 5 نقاط عن واتفورد صاحب المركز الـ 19.



