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رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. الأمطار تهطل بغزارة قبل لقاء الزمالك وزيسكو الزامبي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:44 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
هطلت الأمطار بغزارة على مدينة نيدولا الزامبية قبل ساعات قليلة من لقاء الزمالك ومضيفه زيسكو المقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد ليفي موانا واسا الذى يسع قرابة 40 ألف مشجع ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.

ويدير مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبي طاقم تحكيم من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار الحكم الرابع ومراقب الحكام من جنوب إفريقيا وهو عبدالباسط إبراهيم.

ويسعى الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لتعويض نزيف النقاط على المستوى المحلى والذى تواصل بالتعادل السلبى مع الإنتاج الحربى فى الجولة العاشرة للدوري قبل السفر إلى زامبيا فجر الأربعاء الماضى وسبقها التعادل مع سموحة والخسارة من طلائع الجيش خاصة بعدما دعم المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الفريق واللاعبين قبل السفر.

وطالب رئيس نادي الزمالك اللاعبين بضرورة الفوز على بطل زامبيا والوصول إلى النقطة السادسة فى المجموعة والاستمرار فى المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الثمانية عن المجموعة الأولى التي ينافس فيها مع مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولي.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط حققها من الفوز على أول أغسطس الأنجولي بهدفى المغربي أشرف بن شرقي فى أول ظهور على المستوى الإفريقى للفرنسى كارتيرون بالمباراة التي أقيمت بالجولة الثانية بدور المجموعات بإستاد السلام بعد الخسارة فى الجولة الأولى من مازيمبى الكونغولى بمدينة لوممباشي بثلاثية نظيفة أطاحت بـ الصربي ميتشو المدير الفنى السابق للقلعة البيضاء.

ويتصدر مازيمبى المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزين على الزمالك فى الكونغو وعلى زيسكو فى عقر داره بهدفين مقابل هدف وتعادل مع أول أغسطس الأنجولي بهدف لكل فريق، ويأتى أول أغسطس فى المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادلين مع زيسكو الزامبى ومازيمبى الكونغولى، ويحل زيسكو فى المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة من التعادل مع أول أغسطس والخسارة من مازيمبى قبل أن يلتقى الزمالك اليوم.
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